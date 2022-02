Hiinlanna rõõmustas kodupublikut vigurhüpete kuldmedaliga

108,61 punkti teeninud Mengtao edestas 0,66 punktiga valgevenelannat Hanna Huskovat. Huskova võitis sama võitluse neli aastat tagasi toimunud Pyeongchangi olümpiamängudel.

"Ma olen üliõnnelik. See on Hiinale sellel võistlusel esimeseks kuldmedaliks ja see on väga äge. Ma teadsin, et tahan täna teha oma kõige paremad trikid ja seda ma ka tegin," ütles Mengtao pärast võistlust.

Mengtaole oli see teiseks Pekingi olümpiamängudel võidetud medaliks, hiinlanna teenis hõbemedali vigurhüpete võistkonnavõistluses.

Pronksmedali pälvis 93,76 punktiga Megan Nick ning esiviisikusse mahtusid veel ameeriklanna Ashley Caldwell (83,71 p) ja austraallanna Laura Peel (78,56 p).