Austraalia võitis üle pika aja taliolümpial kuldmedali

"Ma ei oska mitte midagi öelda, mul ei ole lihtsalt sõnu. See on uskumatu tunne. Pean selle eest oma meeskonda tänama, sest tänu neile olen ma siin, kus ma täna olen," ütles Anthony pärast võitu. "Mul on suur au esindada Austraaliat ja viia koju kuldmedal. Ma tõesti poleks osanud rohkemat küsida. Olen väga uhke."

Viimati võitis Austraalia olümpial kuldmedali 2010. aastal. Austraalia olümpiakomitee kirjutas sotsiaalmeedias, et tänu Anthonyle on pühapäev riigi taliolümpia ajaloo edukaim päev.

Hõbeda võitis 80,28 punktiga ameeriklanna Jaelin Kauf ning pronksi Venemaa olümpiakomiteed esindav Anastasija Smirnova (77,72). Neljanda kohaga pidi leppima neli aastata tagasi esikoha saanud prantslanna Perrine Laffonti (77,36).