Meeste Big Airi võitis norralane Birk Ruud

21-aastane olümpiadebütant Ruud sai kokku 187,75 punkti ning kindlustas tiitli juba enne viimast laskumist, millele võttis kaasa ka Norra lipu. Hõbemedali sai ameeriklane Colby Stevenson (183 punkti) ning pronks läks rootslasele Henrik Harlautile (181).

"Aitäh Norra, aitäh kõigile. See on olnud mu eesmärk 13-aastasest peale ja nüüd oleme me siin. Isa, sa oled minuga. Sellest ajast peale, kui sind enam ei ole, olen aru saanud, et elus on rohkematki. Olen tänulik," ütles norralane viidates oma isale, kes suri eelmisel aastal.

Ruudi kindel teine hüpe tähendas, et Hallil oli vaja kolmandal laskumisel vähemalt punktisummat 95,25, kuid ameeriklane kukkus maandumisel ning sai selle eest vaid 27 punkti. Lõppkokkuvõttes sai Hall 160,75 punkti ning lõpetas võistluse kaheksandana.

"Ma otsustasin kahe triki vahel, kas peaksin tegema nii nagu tavaliselt või võtan riski ja teen midagi teistsugust," ütles Hall pärast võistlust. "Lõpuks läksin oma raskeima triki peale, kuid mul ei olnud piisavalt aega maandumiseks. Ma lihtsalt proovisin endast kõik anda, aga mõnikord ei lähe asjad nii nagu me tahame."