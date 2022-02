USA vigurhüppajad võitsid uue olümpiadistsipliini

Ameeriklaste kolmikusse kuulusid Ashley Caldwell, Christopher Lillis ja Justin Schoenefeld, kes tõid riigile vigurhüpete esimese kulla pärast 1998. aasta Nagano mänge, kui meestest triumfeeris Eric Bergoust ja naistest Nikki Stone.

"Ma ei saa rohkem elevil olla. Need on minu neljandad mängud ja ma olen kuldmedalit jahtinud terve karjääri jooksul," lausus Caldwell pärast võistlust.

"Imeline on teha seda koos nende kuttidega. Chris on mulle olnud alati venna eest ja Justin on minu elu armastus, nii et sellest on väga palju abi."

Hõbedale tulnud Hiina kolmikusse kuulusid Xu Mengtao, Jia Zongyang ja Qi Guangpu, Kanada eest võistlesid Marion Thenault, Miha Fontaine ja Lewis Irving.

Veel võistles finaalis Šveitsi koondis (276,01), kuid ala valitseva maailmameistri Venemaa asemel stardis olnud Venemaa olümpiakomitee koondis piirdus viienda kohaga ega saanud finaali.