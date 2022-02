Jäätunud sihikut puhastada tahtnud Zahkna tõmbas endal huule lõhki

"Põhimõtteliselt sihik oli ära jäätunud. Sihikusse sajab lumi sisse, aga tavaliselt saab selle minema puhuda. Kuidagi suutis aga soe hingeõhk diopterisse ära jäätuda. Proovisin seda küll ära puhuda, aga see ei läinud puhtaks," kirjeldas Zahkna, kes kaotas neljandas tiirus kiireimale enam kui minutiga. "Siis läksin huultega vastu relva, nagu väike laps oleks vastu jäätunud posti läinud, ning tõmbasin huule lõhki. Seejärel puhusin relva juba punaseks" Tõstsin käe ja kutsusin kohtuniku, et äkki tal on midagi teravat anda. Tal ei olnud, aga mul tuli endal pähe, et saaks suusakepiga augu sisse torkida. Sain ära lasta, aga võistluse rikkus see ära."

"Seda juhtub üliharva, et jäässe läheb ja puhumine ei aita. Minul juhtus esimest korda," jätkas Zahkna. "Teistel sportlastel on ka juhtunud. Olen telekast näinud, et mõni jääbki puhuma. Teinekord teab, et tuleb kepiga tsurkima minna."

"Korraks ehmatas ära, nagu peedimahla oleks just joonud," lisas Zahkna huule lõhkitõmbamise kohta. "Oleks huul kinni jäänud, siis oleks rõve olnud. Poleks keppi olnud, oleksin oodanud, et kohtunik mingi ora tooks."

Zahkna läbis esimesed kaks lasketiiru puhaste paberitega, kuid esimeses püstitiirus jäi üles kaks ja teises üks märk. Lõpuks sai Zahkna 50. koha, kaotades olümpiavõitjaks tulnud prantslasele Quentin Fillon Maillet'le 7.46,5 "Pigem läksid kohad kolmandas tiirus. Mul oli konkreetselt näpp jääs. Käteringid ka ei aidanud," tõdes Zahkna. "Näpud sulasid lahti alles pärast trahviringe. Mõtlesin, et täiesti lõpp, kui valel hetkel. Sinna läks hästi palju kohti. Nägin, et kui läksin pärast kolmandat tiiru trahviringile, oli ülisuur punt ees. Seal oli kuni 20. kohani hästi tihedalt. Võistlus läks kolmandasse tiiru trahvide mõttes ja neljandasse, sest ootasin kohapeal hästi kaua."

Sõiduaja poolest oli Zahkna 58 lõpetanu seas 56. mees, kaotades kiireimale 3.45. "Sõit oli hästi ühtlane, nagu terve olümpia on olnud. Hambad risti võitlesin, aga polnud enda minekut," nentis ta. "Korraks viieks sekundiks tuleb energia ja suusad hakkavad kohe teistmoodi libisema. Tipud hoiavad niimoodi terve võistluse, mina jupikaupa."

Teist päeva järjest parandas Raido Ränkel enda karjääri parimat tulemust laskesuusatajana. Sprindis 51. koha saanud Ränkel tõusis jälitussõidus neli kohta ehk lõpetas 47. positsioonil, kaotades võitjale 7.15,6. Mõlemas lamadestiirus eksis Ränkel korra ja mõlema püstitiiru järel pidi käima kahel trahviringil ehk kokku tegi ta nelja tiiru peale kuus möödalasku.

"Tuleb nii välja vist jah, [et elu parim koht], aga päris keeruline oli täna seda teha. Tuuleolud olid päris hullud," tunnistas Ränkel. "Tegelikult juba lamadestiiru jõudsid, siis vaatasid, mis nüüd toimub. Päris suured tuuleiilid olid. Isegi väheste trahvidega sai läbi tulla."

"Võrreldes pealelaskmisega olid ikka tunduvalt hullemad olud," jätkas Ränkel. "Pealelaskmisel põhimõtteliselt seisis tuul. Aga püsti ikka lükkas seda relvaotsa. Täna olid näpud jälle jube jääs. Esimeses püstitiirus esimese lasu tegin ära, teist omast arust ei teinud, aga järsku käis pauk ikkagi. Ma ei tea, kust see tuli! Mõtlesin, kas mina tegin või tegi kõrval mees, kas ikka raiskasin ühe padruni ära. Aga tundub, et raiskasin."

Suusarajal näitas Ränkel 42. sõiduaega, kaotades kiireimale 2.25,7. "Täna sõitsin oma sõitu. Kedagi püüdma ei läinud. Sõitsin niimoodi, et jõuaksin ilusti lõpuni," selgitas ta. "Pingutasin piisavalt ja hoidsin jõuvarusid igaks ringiks. Mingit väga suurt ärakukkumist kindlasti ei olnud."

Sellega on Eesti laskesuusatajatel olümpial individuaalstardid tehtud, jäänud on veel teatesõidud. "Sportlase süda ihkab ikka rohkemat, aga kahjuks minul jäävad need asjad praegu ikkagi veel laskmise taha," tõdes Ränkel. "Saaks laskmise paremaks, võiks ka ilusaid tulemusi teha."

Meeste teatesõit on Zhangjiakous kavas teisipäeval, 15. veebruaril.