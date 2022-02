Aigro: sain kindlalt edasi, aga millegagi rahule ei anna jääda

Kvalifikatsioonile eelnenud proovivoorus tegi Aigro 78-meetrise õhulennu, võistlushüppel sai ta kirja 86 meetrit, mille eest teenis 80,0 punkti ja jäi jagama 33. kohta. Pühapäevasele lõppvõistlusele pääses 50 meest.

"Sain kindlalt edasi, aga siin ei anna millegagi rahule jääda," nentis Aigro. "Proovihüpe tundus endale hea, kaugus oli nii, nagu ta oli ja üleval treeneriga vaatasime, et tehniliselt väga hullu ei olnud, natuke jäi ajastuse taha. Aga tuuletingimused olid sellised, mis ei lasknud seda head hüpet lõpuni viia. Peab selle võistlushüppe samuti üle vaatama, ise sada protsenti ei oska midagi öelda."

Aigro nentis, et Zhangjiakou hüppemäel on võistlus tuuletingimuste tõttu paras loto. "Nagu näha, siis see hüppemägi on ehitatud sellise kausi sisse, kus tuul hakkab ümberringi keerutama ja iga lipp puhub oma suunas," selgitas ta. "Hetkel see mu lemmikmägi kindlasti ei ole. Olen siin ühe okei hüppe saanud, teised on sellised… üle küngaste. Mägi on raske mulle hetkel, loodetavasti homme on parem."

"Aga poomi peal ma kindlasti sellele ei mõtle, seal mõtled hüppele, mis tegema peab. Tuul tuleb, mis tuleb, ega seda valida ei saa," jätkas Aigro. "Kuid mõnel sportlasel võib küll tornis tulla mõte, mis tuul nüüd puhub."

Lõppvõistlusel peab lootma, et hüpe õnnestub ja tuul kannab kaugele ning õnnestub pääseda 30 parema sekka, et saaks teha ka teise hüppe. "Täpselt nii. Ega mõtled alati enda hüppele. Kui hakkad tuulele mõtlema, pole mõtet hüppemäele tullagi," arvas Aigro.

Suusahüpete normaalmäe lõppvõistlus algab pühapäeval, 6. veebruaril Eesti aja järgi kell 13. Lisaks Aigrole on võistlemas ka Kevin Maltsev, kes sai kvalifikatsioonis 32. koha.