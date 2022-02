Aigro ja Maltsev avavoorust edasi ei pääsenud

Artti Aigro sai esimeses voorus kirja 97 meetrise hüppe, teenis 116,7 punkti ja lõpetas võistluse 34. kohal. Kevin Maltsev hüppas 96,5 meetrit, kogus 112,5 punkti ja teenis kokkuvõttes 40. koha.

"Täitsa enam-vähem sooritus oli. Ma olen rahul, et suutsin võrreldes varasemate päevadega oma tulemust parandada," ütles Aigro pärast võistlust.

"Tuul oli kõikide võistlejate jaoks võrdselt ühtlane. Miks täna kõik nii palju hüppavad on sellepärast, et hoog on suurem kui treeningutel ja tuul ei keerutanud nii palju. Minu enda hüppest jäi puudu see ajastus, mida olen siin hüppemäel taga ajanud. Pole seda veel väga täpselt tabanud, aga suure mäe võistlus on veel ees ja ootan seda põnevusega," lisas Aigro.

Avavoorus saavutas esikoha aasta alguses Nelja hüppemäe turnee võitnud jaapanlane Ryoyu Kobayashi (104,5 m; 145,4 p). Teise koha teenis sloveen Peter Prevc (103 m; 139,2 p) ning kolmanda koha sai poolakas Kamil Stoch (101,5 m; 136,3 p).

Enne võistlust:

Meeste suusahüpete normaalmäe kvalifikatsioonist pääsesid Kevin Maltsev ja Artti Aigro põhivõistlusele ehk 50 sekka suuremate probleemideta. 89,5 meetri kaugusele lennanud Maltsev sai 32. koha ja 86 meetrit hüpanud Aigro jäi jagama 33. kohta venelase Roman Trofimoviga. Punkte kogus Maltsev 80,2 ja Aigro 80.

Aigro nentis pärast kvalifikatsiooni, et Zhangjiakou hüppemäel on võistlus tuuletingimuste tõttu paras loto. "Nagu näha, siis see hüppemägi on ehitatud sellise kausi sisse, kus tuul hakkab ümberringi keerutama ja iga lipp puhub oma suunas," selgitas ta. "Hetkel see mu lemmikmägi kindlasti ei ole. Olen siin ühe okei hüppe saanud, teised on sellised… üle küngaste. Mägi on raske mulle hetkel, loodetavasti homme [pühapäeval - toim.] on parem."

Kvalifikatsioonis teenisid kaksikvõidu norralased Marius Lindvik (100,5 m; 116,7 p) ja Robert Johansson (103 m; 116,6 p), kolmanda koha sai poolakas Piotr Zyla (102,5 m; 112,1 p).

Suusahüpete normaalmäe lõppvõistlus algab Eesti aja järgi kell 13.00.