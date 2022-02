Hüppe järel taas kontrolli saadetud Maltsev: viis rõngast on ikka teine asi

PyeongChangi olümpiamängudel Maltsevi suure mäe võistlushüpe tühistati, kuna tema saabas oli ühe millimeetri jagu liiga suur.

"Pärast hüpet tehti järjekordselt täiskontroll," sõnas Maltsev laupäeval. "Pulss on siiamaani päris laes, pole maha rahunenud. Kohe pärast hüpet tõmbas kõhedaks, kui suusad ära võtsin, võeti kohe õlast kinni. Ütlesin, et tulen, võtan enne maski, siis hakati mu peale karjuma, et kontrolli. Nad ei saanud aru, et maski võtan. Õnneks kontroll oli ise ka väljas, ütles, et ei ole hullu."

"Kontrollis olid õnneks kõik asjad korras, kombinesoonil oli üks koht piiripealne, aga piiri sees. Mul on võistlusteks teine kombinesoon," sõnas Maltsev.

Pekingi olümpiamängudel on lisaks koroonale saanud teiseks märksõnaks tugev tuul ja mõistagi mõjutab see ka suusahüppajaid. "Siin ei tea kunagi, mis tuule sa saad. Sa võid kõik ise perfektselt teha, aga kui tuult ei saa, oled siinsamas 65 meetri peal," kinnitas Maltsev. "Lend on nii madal: endale tundub reaalselt, et lendad meetri kõrguselt, pane ainult suusad maha ja maandu."

Maltsevi sõnul tekitab olümpiamängudel võistlemine ikkagi veidi enam värinat kui näiteks MK-sarjaski osalemine. "Viis rõngast on ikkagi teine asi. Väga suurt värinat sees ei olnud, oleme spordipsühholoogiga igasugu harjutusi välja mõelnud, kuidas ennast hüppe eel maha rahustada. See aitab päris hästi kaasa."