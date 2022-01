Salah saatis Maroko taas lati alt läbi, Senegal unistab jälle finaalist

Turniiri seitsmekordne võitja Egiptus jäi pühapäevases esimeses mängus juba seitsmendal minutil kaotusseisu, kui Ayman Ashraf tõmbas karistusalas maha Maroko staari Achraf Hakimi ja Sofiane Boufal realiseeris järgnenud penalti. See oli alles esimene värav, mille egiptlased tänavusel rahvuste karikal lubanud endale lüüa.

Egiptuse ja Liverpooli tähtmängija Mohamed Salah oli avapoolajal kahvatu, kuid hiljem oma koondise kangelaseks, kui esmalt lükkas 53. minutil mõnelt meetrilt võrku viigivärava ning tegi lisaajale läinud matši sajandal minutil Trezeguet'le suurepärase eeltöö. Aston Villa mees ei eksinud ja nõnda pääses Egiptus eelmise, kodus toimunud suurturniiri pettumuse järel taas nelja parema sekka.

Erinevalt Egiptusest on Maroko teekond Aafrika rahvuste karikaturniiridel traditsiooniliselt olnud konarlik: nende auhinnakappi kuulub vaid üks võit aastast 1976, finaalis mängiti ka aastal 2004. Viimase 30 aasta jooksul on lisaks tollele hõbemedalile aga jõutud vaid kolmel korral veerandfinaali, aastatel 1994, 1996 ja 2010 ei pääsetud üldse finaalturniirile ning seitsmel korral on piirdutud alagrupiturniiriga.

Kaheksandikfinaalis Roheneemesaarte vastu näiliselt peapõrutuse saanud Sadio Mane oli taas Senegali algkoosseisus ja tema koondis alistas Yaoundes Ekvatoriaal-Guinea 3:1. Just Mane andis kaaslaste hea eeltöö järel otsustava söödu Famara Diedhioule, kes viis Senegali 28. minutil juhtima; Jannick Buyla viigistas 57. minutil, aga Cheikhou Kouyate ja Ismaïla Sarri tabamused 68. ja 79. minutil viisid Senegali siiski kindla võiduga nelja parema sekka.

Tugev jalgpalliriik Senegal pole varem rahvuste karikaturniiri võitnud, kahe aasta eest jäädi finaalis alla Alžeeriale. Seekordses poolfinaalis tuleb vastaseks Burkina Faso, Egiptust lahutab finaalist korraldajamaa Kamerun.