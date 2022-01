Alev koroona vältimisest: viimased nädalad on juba veidi paranoia

Eesti sportlased sõidavad Pekingi poole kolmes erinevas osas, lisaks kolmapäevasele lendab suurem osa delegatsioonist Hiina eeloleval esmaspäeval.

Tavapärasele olümpiaettevalmistusele lisaks peavad sportlased ja abipersonal täitma rohkelt kõikvõimalikke dokumente.

Mängudeks ettevalmistumisel on sportlased pidanud just eriti viimastel nädalatel pidanud vähendama nakatumise vältimise eesmärgil kokkupuuteid teiste inimestega.

"Viimased kaks nädalat on tõesti olnud selline, et juba veidi paranoiaks muutunud," kommenteeris murdmaasuusataja Alvar Johannes Alev. "Igal pool ikka üritad jälgida ja mõelda selle peale. Sest siis ongi kriips peal."

Oma esimesele olümpiale sõitev Alev on olümpial võistlemisest unistanud läbi kogu oma sportlastee. Nüüd on olümpia kohe käes ja võistlusprogrammis mitu võimalust midagi unistustest realiseerida.

"See on olnud kindel eesmärk kogu aeg, mitte lihtsalt osaleda, vaid ka tulemust teha," ütles Alev. "Eks ajapikku on need eesmärgid natuke ka muutunud."

"Medalit küll püüdma ei lähe, aga kõrgesse mängu tahaks kindlasti sekkuda. Saab olema huvitav näha, kuidas see kõik seal õnnestub."