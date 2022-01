Murtud käeluuga mänginud väravavaht: adrenaliini tõttu ei tundnud midagi

Kristo Päkkot kutsutakse Raudmeheks. Ohtlike ja väga valusaid olukordi juhtub temaga platsil rohkem kui ükskõik millise teise mängijaga.

"Ma ei karda otseselt midagi, tuleb mis tuleb. Ikka on valus, aga see ei mõju enam niimoodi nagu varem. Ju on kõik kohad juba piisavalt haiget saanud. Kui just ära ei viida, siis tahaks platsil edasi olla," rääkis Jõgeva Wolvesi väravavaht Kristo Päkko.

Äraviimine tähendab muidugi seda, et kohale on kutsutud kiirabi. Viimati oli Kristo sellele väga lähedal kui mängiti Sillamäel.

"Löök iseenesest ei olnud tugev, aga tabas täpselt kolmnurka. Kas ma hingasin sel hetkel sisse või välja, ma ei tea, aga pall tabas mind nii halvasti ja hing jäi nii kinni, et kukkusin pikali. Kui teised minuni jõudsid, siis nad ütlesid, et mul olid silmamunad peaaegu kuklas," rääkis Päkko.

"Mulle kutsuti ka kiirabi, aga kõndisin natukene, venitasin ja proovisin hingamist korda saada. Kõik läks ilusti ja läksin väravasse tagasi. Kui kiirabi tuli, siis nad otsisid mind taga, aga ma olin juba väravas," lisas Päkko.

Kord mängis Kristo kogu mängu murtud käeluuga, kuid ise ta sellest aru ei saanud.

"Narva meeskonna üks mängija tegi 3. minutil pealelöögi, aga tõrjusin palli ära. Narvast Tabiverre on üle kahe tunni sõitu ja autos jõime midagi ja siis järsku vaatasin, et mu käsi on pudeli kujuga. Läksin traumapunkti ja seal öeldi, et käeluu on katki. Adrenaliini tõttu ei tundnud midagi," muljetas Päkko.

"Ma ei nimetaks neid olukordi eluohtlikeks, aga pigem võikad. Sina võid ju väravas teha midaiganes tahad, aga tuleb mingi vend, jookseb ja ta ei arvesta sellega, et ma üritan palli kinni püüda. See, mis võib juhtuda, on paratamatu," rääkis Päkko.

Kord viidi Kristo keset mängu kiirabiga ära. Vastuvaidlemiseks ta siis enam lihtsalt võimeline ei olnud.

"Elva kunstimuruväljaku avamine oli, seal toimus turniir. Oli selline vihmane ilm, jooksin väravast välja, et peaga palli ära lüüa ja tuli vastane, kes ei suutnud pidama jääda ja lõime pead kokku. Kulmule sain viis õmblust," ütles Päkko.

Vaata videost täispikka lugu Kristo Päkkoga.