Chelsea pidi võõrsil leppima viigiga

Külalismeeskond läks avapoolajal kohtumist juhtima, kui 28. minutil oli resultatiivne Hakim Ziyech. Teisel poolajal lõi Brightoni viigivärava Adam Webster.

Chelsea tegi kohtumise jooksul 15 pealelööki, ent Brightoni kaitse pidas survele vastu ning kohtumine lõppes viigiga.

44 punkti kogunud Chelsea on liigatabelis kolmandal kohal. Vahe esimesel kohal oleva Manchester Cityga on 12 punkti ja teisel kohal oleva Liverpooliga on üks punkt. Brighton hoiab 29 punktiga üheksandat kohta.