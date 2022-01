De Bruyne iluvärav suurendas Man City edu juba 13-punktiseks

Laupäevase mängu ainsa tabamuse eest hoolitses 69. minutil Kevin De Bruyne, kes purjetas palliga läbi Chelsea kaitse südamest ning saatis täpse kauglöögi külalismeeskonna puurivahi Kepa Arrizabalaga värava vasakusse alanurka.

Viimased 12 liigamängu võitnud Cityl on 22 mänguga koos 56 punkti, Chelsea kaotab Manchesteri klubile teisena 13 punktiga. Liverpoolil on 42 punkti, aga neil on Cityst mängitud kaks kohtumist vähem.

Norwich võitis avapoolaja väravatest Evertoni 2:1 ja lõpetas nii kuus mängu kestnud kaotuste seeria. Wolverhampton alistas Southamptoni 3:1, õhtul mängivad veel Aston Villa ja Manchester United.