Arlet Levandi sai loosiga hea stardikoha

16-aastane Levandi loositi neljandasse gruppi, kus ta läheb jääle teise sportlasena kell 14.37. Levandile on see tiitlivõistluste debüüt. Varem on ta võistelnud ISU juunioride GP-etappidel, kus ta on sel hooajal saanud kahel korral teise koha. Enda ema Anna Levandi käe all treeniva Arlet Levandi senine parim punktisumma lühikava eest ISU võistlustel on 75,10 punkti.

Meeste lühikava algab kell 12.05, ühtekokku on võistlemas 34 meest 26 riigist.

Viimases ehk kuuendas grupis võistlevad favoriidid, viimasena uisutab 19-aastane itaallane Daniel Grassl.

Kell 13.35 alustab võistlusest otseülekannet ERR-i spordiportaal.

Kell 18 toimub Tondirabal Euroopa meistrivõistluste ametlik avamine ning kell 18.45 algab paarissõidu lühikava.