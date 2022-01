U-18 korvpallikoondis alustas BSBC turniiri võiduga Läti üle

Eesti meeskonna ründeraskus langes suuresti kolme mehe õlgadele, kui igapäevaselt Itaalias treeniv Karl Markus Poom kogus 19 punkti ja kümme lauapalli, samuti saapamaal toimetav Kaspar Kuusmaa lisas 18 silma ning tartlane Aksel Brifk tõi 18 punkti ja kümme lauapalli. Jarko Kõrvel ja Gregor Allik lisasid mõlemad kaheksa punkti, kirjutab Korvpall24.ee.

Annuk tõstis esile võistkonna head õhkkonda ja energiat: "meil on hea suhtumisega poisid, kõik saavad aru, miks oleme siia kokku tulnud. Rõhutasin, et pole geniaalseid treenereid ega geniaalseid taktikaid, vaid tulemus oleneb mängijatest, kes tahavad panustada meeskonna heaks. Absoluutselt kõik seda ka väljakul tegid. Siht on ju saada suvel koondisesse, poole teraga ei saa midagi teha."

Oluliseks pidas peatreener lauavõitlust, selles elemendis jäid eestlased peale 50:40. "Lauavõitluse kontrollimine nii kaitses kui ka rünnakul on võtmetegur. Ütlesin mängueelsel koosolekul: kui oleme lauapallide hankimisel tublid, siis on suur võimalus mäng võita," lausus Annuk.

Kolmapäeval läheb Eesti koondis turniiri esikohamatšis vastamisi Tšehhi võistkonnaga.