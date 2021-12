Kirpu: peame mõistma, et pärast sellist suurt võitu, võib ka kaotusi tulla

Milliseid emotsioone see sinus tekitas, kui terve saal pikalt püsti seistes teile aplodeeris? "Mul tuli kohe meelde see, kui me lennujaama jõudsime, siis ka kõik inimesed aplodeerisid ja mina nutsin. Nüüd tulid jälle pisarad silma ja kananahk ihule. Ma ei tea, millega seda võrrelda saab, see on lihtsalt mega tunne," sõnas Kirpu.

Kas sa ise võrdled epeenaiskonna saavutusi neljapaadimeeste või [Ott] Tänaku ja [Martin] Järveoja tulemustega?

"Ma arvan, et konkurents oli väga tihe, aga seekord kahjuks või õnneks meie tulemus oli niivõrd palju tugevam. Seda oli ka oodata. Kõik meie sportlased on väga tublid ja ma elan alati kõigile kaasa," ütles Kirpu.

Mis peab epeenaiskonnas säilima ja mis peab juurde tulema, et teie edu muudkui jätkuks? Olümpiani on veel minna ja alla EM-i või MM-i tiitli keegi teilt enam ei oota. Neid on juba võidetud ka.

"Ma arvan, et peale olümpiat oli meil pisut raske seda õiget käiku uuesti sisse saada. Praegu teevad kõik tüdrukud jälle korralikult trenni nii nagu peab ja vaikselt saame õiget hoogu sisse. Peame olema teadlikud sellest, et see tulemus oli nii suur, et peale seda võib neid kaotusi tulla ja see on normaalne. Me ei hakka iga kord võitma, aga samas ma arvan, et tuleb aega anda," tõdes Kirpu.

Vehklemises on head tulemused ja skandaalid kogu aeg käsikäes. Kas sportlased ka nendest skandaalidest väsivad?

"Mina ausalt öeldes ei ela seda enam nii dramaatiliselt üle kui varem. Ma ei teagi paljudest skandaalidest, sest ma elan Itaalias ja teiseks mulle ei meeldi sellised asjad. Muidugi jääb halb tunne, kui ma kuulen midagi, mis jälle toimunud on. Loodame, et saame nendest üle," rääkis Kirpu.

Mida sa soovitad teistele Eesti võistkonnaaladele? Kuidas jõuda suure eduni?

"Eelkõige tuleb endasse uskuda. Ükskõik, mis keegi teine räägib või kas keegi sinus või teie võistkonnas kahtleb. Ükskõik, mis toimub sinu ümber. Kui sina ise usud, et see on sinu tee ja sinu eesmärk, siis tuleb selle nimel tööd teha ja sellele pühenduda. Neid inimesi, kes unistavad on palju, aga lõpuks võidab keegi, kes on selle nimel ka tööd teinud," ütles Kirpu.