Kümneks minutiks pea kaotanud Man City lõi Leicesterile kuus väravat

Enne pühapäeva seitse järjestikust liigamängu võitnud City alustas ka Leicesteri vastu suurepäraselt, kui läks Riyad Mahrezi ja Raheem Sterlingu täpsete penaltite ning Kevin De Bruyne ja Ilkay Gündogani tabamuste järel juba 25. minutiks 4:0 juhtima.

Külalismeeskond tuli aga ootamatult mängu tagasi, kui James Maddison, Ademola Lookman ja Kelechi Iheanacho sahistasid teise poolaja alguses kümneminutilise perioodi jooksul City võrku kolmel korral ja tegid seisuks 4:3. Võõrustajad haarasid aga koheselt kontrolli tagasi, kui Aymeric Laporte tegi neli minutit pärast Iheanacho tabamust seisuks 5:3 ja lõppskoori vormistas Sterling 87. minutil.

Jorginho realiseeris kaks penaltit ning koroonaviiruse tõttu kolm mängu vahele jätnud Romelu Lukaku tegi 11 minutit pärast vahetusest sisse tulemist skoori ja Chelsea alistas 3:1 Aston Villa. Tottenham oli Harry Kane'i, Lucas Moura ja Son Heung-Mini väravate toel 3:0 üle Crystal Palace'ist, Arsenal lõi võõrsil Norwichile viis vastuseta jäänud väravat, kahe autoriks oli Bukayo Saka.

Cityl on tabeliliidrina 47 punkti, mängu vähem pidanud Liverpool jääb neist maha kuue punktiga. 41 punkti on ka Chelseal, Arsenal on 35 punktiga neljas.