Schwede ajaloonurk "Jalgpallisajandis": Ernst Joll – tippjalgpallur ja meelelahutaja

Schwede jutustus Ernst Jollist:

Üks väga huvitav persoon Eesti jalgpallis oli Ernst Joll. Ta osales Eesti kõigi aegade kõige esimeses maavõistluses, osales Pariisi olümpial ja hiljem sai temast nimekas ajakirjanik, kuulus Käo-Jaan.

See väljend "kägu ajama" oli juba olemas, Joll seda ise välja ei mõelnud, aga ta andis sellele võimenduse – oh, ära aja kägu, ära luiska, ära ja kärbseid pähe! Tema oli see, kes nende Käo-Jaani juttude all viis selle väljendi rahva hulka. Lisaks ajalehtede juttudele trükiti lausa kaks korda eraldi kogumikus neid Käo-Jaani jutte.

Kui tõlgiksime selle tänasesse päeva, siis mida see tähendaks? Mõelgem veel: telefoni ja internetti ei olnud, televisiooni polnud. Raadio oli tuli Eestisse 1926. aastal ja oli veel lapsekingades. Saatepäev oli lühike ja kõigil ei olnud raadiot.

Följetone, mida Joll kirjutas Käo-Jaani nime all, võib võrrelda tänapäeva televisiooniga. Trükimeedia oli kõige massilisem kommunikatsioonivahend. Ehk Jolli võiks võrrelda tänapäeva "Tujurikkuja" või "Kreisiraadioga", mis tähendab, et Ernst Joll oli Eesti oludes tippjalgpallur ja tippmeelelahutaja.