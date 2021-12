Schwede ajaloonurk "Jalgpallisajandis": Zamora Eesti meeskonna treeningul

Schwede jutustus Ricardo Zamorast Eesti meeskonna treeningul:

Eesti koondise suureks väljakutseks ja õppekohaks oli 1924. aasta Pariisi olümpia, kuhu meeskonda saadeti väga suure pidulikkusega. Tallinnas Kalevi staadionil, praeguse Viru keskuse kohal, saatsid 2000 inimest meeskonna kõnede saatel ära. Seal oli spordijuhte, erinevate seltside juhte, rahvamass ja meeskond. Liiguti Viru tänavat mööda läbi Tallinna vanalinna Balti jaama, kus peeti uuesti kõnesid, mürtsus orkester, lauldi ja saadeti nii meeskond teele.

Pariisis pidas Eesti meeskond ühe mängu, kui kaotati USA-le penaltist 0:1. Ka meil oli kasutada penalti. Elmar Kaljot lõi selle esmalt üle, siis selgus, et enne kohtuniku vilet. Anti uus katse, mis läks latti. Eesti meeskond langes välja, aga õppida oli väga palju.

Hiljem on mehed oma mälestustes ka kirjutanud, kuidas nad käisid reaalselt mänge vaatamas ja kuidas nad said aimu, mis on maailma tase. Käidi Hollandis ja Saksamaal pidamas ka kohtumisi selleks, et teenida tasa seda raha, mis olümpiale kulus. Näiteks mängiti ka selliste meeskondadega, kes tänapäeval on üpris kõvad tegijad: Bremeni Werder, Kaiserslautern ja mängiti ka Iirimaaga maavõistlust.

Aga seal Pariisi olümpial, kujutame ette 1924. aastat, polnud internetti ega televisiooni, samuti raadiot. Oli trükimeedia, aga mis kvaliteediga need pildidki olid ja kui palju neid ilmus, siis ei teatud ju, kuidas inimesed välja näevad.

Eesti koondisel on treening Pariisis ja tuleb siis üks suveülikonnas ning õlgkübaraga tundmatu meesterahvas sinna, vaatab pealt ja küsib, kas tema võiks ka väravasse minna, et ta tahaks proovida. Anti siis luba ja meie toonase koondise ründaja Oskar Üpraus asus peale lööma kasti tagant 16 meetri kauguselt. Ja ei saanud sisse! Väravas seisnud mees noppis elegantselt neid palle nagu õunu puu pealt.

Üpraus läks siis lähemale ja lõi ikka sisse ka, lõpuks tunnustas meest, öeldes, et teate noormees, teil on päris palju talenti ja tehke aga tööd edasi – te võite päris kaugele jõuda!

Läheb mõni päev mööda, Eesti meeskond läheb olümpiaturniiri mängu vaatama ja korraga seisab tuttav mees Hispaania koondise väravas. See oli maailmakuulus väravavaht Ricardo Zamora.