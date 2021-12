Schwede ajaloonurk "Jalgpallisajandis": karikaturist Gori tögamas jalgpalli

Jalgpalli populaarsuse esimeses Eesti Vabariigi ajal tabas väga hästi ära populaarne karikaturist Gori, kes 99 aastat tagasi, tolleaegses kõige suurema tiraažiga päevalehes Vaba Maa avaldas karikatuuride sarja. Sellise humoristliku, kus ta arutas, kes on erinevate riikide geeniused: Saksamaal Goethe, Vanas-Kreekas Homeros, Itaalias Dante, Venemaal Tolstoi, Inglismaal Shakespeare.

Aga kes võiks olla Eestis? Tuli välja, et Kapsas! See oli hüüdnimi väga populaarsele jalgpallurile Arnold Kuulmanile, kes muuhulgas lõi Eesti koondise läbi aegade esimese värava.

Ühest küljest Gori tögas sellega jalgpalli ja tervikuna sporti – et see on tühja tuule tallamine ja tühine ajaviide. Aga teisest küljest see näitas, et see teema pidi kandma, ta pidi olema rahva hulgas populaarne: et on, mille üle naeru pugistada.

Teine Gori väga tähelepanuväärne karikatuurisari ilmus samuti 1922. aastal ajalehes Esmaspäev. See oli nädalaleht, kaks korda suurema tiraažiga kui päevaleht Vaba Maa. Seal oli väga huvitav lehekülgedepikkune karikatuurisari, mida saatsid luuletused.

Tähelepanuväärsel kohal oli taas jalgpall. Sellise motiiviga, et Eesti oli vabaks saanud, vana Kalev saabus vabasse Eestisse ja püüdis inimestega kontakti saavutada – et rahvakangelane ja tahaks riigivalitsemisest osa võtta. Aga keegi ei võta jutule alates poesellidest kuni kõrgete riigiisadeni välja. Mitte keegi ei taha rääkida, sest kõik mängivad jalgpalli.

Vana Kalev ärritus selle peale, haaras Ülemiste järvest Lindakivi ja virutas selle läbi Viru väravate – sümboolselt oli see nagu jalgpallivärav. Nüüd korraga märgati teda ja öeldi: oi, selline supermängija ja imevärav. Et nüüd asutame Eestisse jalgpalliministeeriumi ja ministriks paneme Kalevi.