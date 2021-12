Bö ERR-ile: tahtsin väga jõuludeks võitu!

Mõlemad lasketiirud veatult läbinud Bö edestas finišis samuti puhtalt lasknud venelast Eduard Latõpovit 7,2 sekundiga. Viimati teenis Bö individuaalse MK-etapivõidu 24. jaanuaril, kui oli parim Antholz-Anterselva ühisstardist sõidus.

Johannes, palju õnne! On ilmselt suureks kergenduseks, et said MK-võidu kätte?

Muidugi. Uus aasta tuleb kiire hooga peale ja tahtsin väga jõuludeks võitu!

Räägi veidi oma seisukorrast. Küsin sinult pea iga nädal, kuidas end tunned. Kas nüüd on seisund parem kui senise hooaja jooksul?

Östersundis lasin samuti puhtalt, tegin samuti väga hea võistluse, aga sain kolmanda koha. Seekord olin esimene, seisund on veidi parem: olen suuskadel tugevam ja ka laskmine on päris hea. Kahtlemata olen rõõmus.

Hochfilzenis ütlesid, et olid rajal peaaegu suremas. Nüüd oli asi vist sootuks parem?

Jah, tundsin end tõesti palju paremini. Vahe eelmise sprindiga on väga suur.