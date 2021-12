Zahkna: hooaja eesmärk oli igal etapil jälitussõitu saada

Parimana sai Rene Zahkna ühe möödalasu juures 62. koha (+2.17,6) ning kaotas viimasena jälitussõitu pääsenud belglasele Thierry Langerile 1,2 sekundit. Hooaja esimese individuaalse etapivõidu teenis Johannes Thingnes Bö.

"Alustasin hästi kontrollitult, sirgetel ja laskumistel ei saa jalga töntsiks lasta. Tõusudel andsin natuke järele, et jõuaks sirgetel tööd teha," rääkis Zahkna ERR-ile. "Lamades läks ilusti, rütmikalt. Püsti tundsin küll, et võib-olla lasin aeglaselt: nii kui esimene mööda läks, võtsin kohe uue asendi. Üks on minu puhul juba palju."

"Hooaja eesmärk oli saada igal etapil jälitussõitu. Minu puhul tähendab see ühte trahvi või puhtalt laskmist, kui sõit tuleb ideaalselt välja, võin ka kahe trahviga pääseda. See hooaeg ei ole sõidus nii olnud. Tahan pääseda mees-mehe vastu, see oleks haavale palsam," sõnas Zahkna.

Kalev Ermits (3+0; +2.27,3) oli 72. ja Raido Ränkel (2+4; +4.12,0) 107. "Läksin üsna julgelt peale kohe ründama, ehk tuleb laskmine välja ja tuleb ära kannatada," sõnas Ermits pärast võistlust. "Esimene tiir oli aga alustuseks päris mõru. Lõpp-protokollis olen ikkagi kaugel, palju on vaja tööd teha, et lamadestiirus ka märgid maha tuleks. Detsembriga ja novembri lõpuga pole lamades mitte ühtegi nulli lasknud, see on päris kehv statistika."