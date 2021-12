Ränkel: me oleks võinud lõpetada ka 12. kohal

"Siin oli väga raske hingata. On küll tuulevaikne ja justkui eeldaks, et on hea lasta, aga kui rajal üle pingutad, siis tekib hapnikuvõlg. Mul endal läks pigem hästi sellega," rääkis eestlaste avavahetust sõitnud Rene Zahkna.

"Natuke naljakas juhtum oli see, et stardialas sain omale kellegi teise suusakepid. Keegi oli midagi sassi ajanud. Keppide pikkus oli veidi lühem, aga sai sõita ja mind see rivist välja ei löönud."

"Hea päev oli täna ja oleks tahtnud eile ka startida. Sprint näitas, et sõit on juba tegelikult paremaks läinud. Täna oli klassikaline viimase ringi ära kukkumine, aga ei olnud hullu," sõnas Zahkna.

"Sõiduosa pealt oli täna üpris raske. Nii lühike distants, et kõik vajutavad ja peab üritama ennast taga hoida. Ma enam-vähem hoidsin enda arust. Esimesel ringil lasin kiiremad eest ära, sest ma teadsin, et see ei ole minu tase," rääkis teist vahetust sõitnud Kristo Siimer. "Teises tiirus alguses lasin kaks mööda, aga sain märgid maha ja trahviringile ei läinud."

"Teisel ringil läksin päris innukalt peale kohe. Nägin, et ees kaks meest läksid, aga siis ringi teises pooles vaatasin, et ind hakkas raugema. Siis seda vahet ikka tuli," tõdes Kalev Ermits.

"See oli kindlasti minu hooaja parim sõit. Praegu ei saa hooaja algusega üldse rahul olla. Täna midagi positiivset ikka on. Nüüd tuleb see hea tunne ja emotsioon siit kaasa võtta ja ka individuaaldistantsidel sellega midagi ära teha," lisas Ermits.

"Lamades ei tohiks ringil käia. Ma ei tea, kust need möödalasud tulid. Alustasin ilusti, aga siis läks kolm mööda. Asendit ma ei muutnud. Õnneks püsti õnnestus ilma ringita lasta," rääkis viimast vahetust sõitnud Raido Ränkel.

"Sõit on täitsa okei, ise tunnen, et veel ei liigu. Aga kui aegu vaadata, siis tuleb välja, et liigun küll. Oktoobris olin haige ja alles nüüd saan hakata ennast käima tõmbama. Algul oli väga raske, aga vast läheb nüüd paremaks."

"Me oleks vabalt võinud olla 12. kohal, sest Kanada ja USA ei jäänud kaugele. Kahjuks see üks trahviring läheb minu kapsaaeda," lõpetas Ränkel.