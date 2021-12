RB Leipzig palkas uue peatreeneri

36-aastane Tedesco on varasemalt juhendanud Saksamaa klubi Schalket ja Venemaa klubi Moskva Spartakit.

2017/18 hooajal tüüris Tedesco Schalke Saksamaa kõrgliigas teisele kohale, Moskva Spartakiga teenis Tedesco Venemaa kõrgliiga 2020/21 hooajal samuti teise koha.

Hooaega kehvalt alustanud RB Leipzig vallandas eelmisel nädalavahetusel endise peatreeneri Jesse Marschi. Bundesligas on RB Leipzig 11. kohal, 14-st mängust on võidetud viis, viigistatud kolm ja kaotatud kuus. Meistrite liigas lõpetas RB Leipzig A-alagrupis kolmandal kohal ning meeskonna eurohooaeg jätkub Euroopa liigas.

Welcome to #RBLeipzig, Domenico #Tedesco!



The 36-year-old takes over from Jesse Marsch as head coach on a deal until June 2023.



⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/0GWYAWoiPa