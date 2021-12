Tottenhami euromäng lükati koroonapuhangu tõttu edasi

"Iga päevaga on meil rohkem positiivseid. Praegu on jalgpallist võimatu rääkida. Olukord on äärmiselt tõsine," ütles kolmapäeval Tottenhami peatreener Antonio Conte, vahendab BBC Sport.

Käesoleva nädala jooksul on kaheksa Tottenhami mängijat ja viis treenerit andnud positiivse koroonaproovi. Ühtlasi on tõenäoline, et Tottenhami laupäevane liigamäng Brightoni vastu lükatakse samuti edasi.

Viie mängu järel hoiab Tottenham Konverentsiliiga G-alagrupis teist kohta, edasipääsu kindlustamiseks on Inglismaa klubil vaja võitu. Inglismaa kõrgliigas on Tottenham 14. mängu järel viiendal kohal.