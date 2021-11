Tottenham sai Konverentsiliigas üllatuskaotuse

Mura asus juba 11. minutil mängu Tomi Horvathi väravast juhtima. 72. minutil lõi Harry Kane Tottenhami viigivärava. Mura võiduvärav sündis neljandal üleminutil Amadej Maroša tabamusest. Tottenham mängis enamus kohtumisest kümnekesi, sest Ryan Sessegnon sai 32. minutil oma teise kollase kaardi ning saadeti väljakult minema.

Sama alagrupi teises mängus mängis Rennes'i Stade 3:3 viiki Vitessega ning kindlustas alagrupi esikoha. Tottenham jagab nüüd Vitessega seitsme punktiga teist kohta.

Famagusta Anorthosis alistas koduväljakul 1:0 Genti. Võiduvärava lõi 27. minutil Lazaros Christodoulopoulos. See tähendab, et B-alagrupis on kõikidel meeskondadel enne viimast vooru edasipääsuvõimalused. Gent on juba edasipääsu kümne punktiga taganud. Teisel kohal on Partizan seitsme punktiga ning Flora ja Anorthosis jagavad viie punktiga kolmandat ja neljandat kohta.

Tulemused:

Flora – Partizan 1:0

FC Kairat - FC Basel 2:3

HJK - FC Alashkert 1:0

Lincoln Red Imps FC - FC Copenhagen 0:4

Maccabi Haifa - FC Union Berlin 0:1

NŠ Mura – Tottenham 1:2

Qarabag FK - Omonia Nicosia 2:2

Rennes – Vitesse 3:3

Praha Slavia - Feyenoord 2:2

Bratislava Slovan – PAOK 0:0

Anorthosis Famagusta - KAA Gent 1:0

AS Roma – Luhanski Zorya 4:0

FK Bodö/Glimt - Sofia CSKA 2:0

FK Jablonec – AZ Alkmaar 1:1

Tel Avivi Maccabi – LASK 0:1

Randers FC - CFR 1907 Cluj 2:1