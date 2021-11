Davidova: ma olen nullide üle väga õnnelik

"Ma olen nullide üle väga õnnelik. See on minu jaoks väga tähtis, sest ma ei ole laskmises nii hea," lausus ta ERR-ile ja lisas, et just stabiilsuses tuleb veel juurde panna.

"Pean jätkama, see on vaid esimene sõit. Hooaeg tuleb pikk, kõik võib veel muutuda ja pean rohkem tööd tegema."

Eelmise hooaja MK-sarja üldvõitja Tiril Eckhoff piirdus sedapuhku 30. kohaga. Möödalaske tuli koguni viis.

"See ei ole kindlasti mu lemmikdistants. Olen veidi pettunud, sest tahtsin sel distantsil parem olla," lausus norralanna. "Tegin täna mõned halvad vead. Pean end kokku võtma ja edasi liikuma."

Üldiselt on ta oma seisundiga rahul. "Jaa, ma olen rahul ja see on hea, aga minu sõit ei olnud täna hea."