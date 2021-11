Henn: oleme harjunud, et meil on mängude vahel vähe aega

Neljapäevase Konverentsiliiga mängu eel võib Flora rõõmu tunda selle üle, et kõik mängijad on terved ja mängule saab vastu minna täies koosseisus, kuigi viimane koondisepaus on ühistreeningusse väikese augu jätnud.

"Loomulikult sellist tavapärast head treeningrütmi, kus on terve nädal rahulikult aega, kõik on terved, valmis treenima, sellist aega meil siin hooaja lõpus pole. Selles mõttes saame öelda, et võib-olla tingimused pole olnud ideaalsed, aga oleme juba harjunud niikuinii, et meil on mängude vahel väga vähe aega," rääkis FC Flora peatreener Jürgen Henn.

15 päeva sees viis tähtsat mängu on igale jalgpallurile väljakutse, kuid mängijad on selle ülesande kõrgusel.

"Närvilisust ma ei näe kuskil, pigem ongi positiivne emotsioon meil kõigil. Nüüd ongi lõpus viis mängu jäänud, kõik on head tugevad mängud ja see ongi see jalgpall, mille nimel mängime, et tugevaid mänge saada ja igast mängust õppida," sõnas FC Flora kaitsja Ken Kallaste.

"Ma näen ainult positiivset igas mängus. Praegu ka, see kaks päeva puhkust vahepeal, see on uus situatsioon nii mängijatele kui treeneritele, kuidas selle vastu peame. See teeb meid ainult tugevamaks," lisas Kallaste.

Henni sõnul ei tule mängija vangerduste pärast veel ülemäära muretseda, kuid värskust on hoida vaja.

"Tulevastes mängudes peame kindlasti vaatama koosseisu, kas kuskil on vaja värskust. Mängud tulevad mitte kolme päeva tagant, vaid kahe päeva tagant, mida me peame natukene kuskil kuklas hoidma, aga see selgub järgmiste mängude jooksul. Vaatame mäng-mängult, päev-päevalt, mis seisus me oleme," ütles Henn.

FC Flora Konverentsiliiga mäng Belgradi Partizani vastu algab neljapäeval kell 17.30 A. Le Coq Arenal.