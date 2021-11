Eesti meistrivõistlused tänavatantsudes pakkusid tuliseid lahinguid

Tantsupõrandal toimusid kogu päeva jooksul meeleolukad battle'id, kus näha sai nii akrobaatilisi elemente, huvitavat kehakasutust kui ka emotsionaalseid vastassseise. Pealtvaatajad jälgisid sündmust ekraanide tagant live-ülekande vahendusel.

Omavahel võtsid mõõtu ligi sada tantsijat ning võidukarikad teeniti välja seitsmes erinevas kategoorias. Püstistest tänavatantsudest olid esindatud Locking, Popping, House ja Hip-Hop stiilid, lisaks selgitati breiktantsus välja parim b-girl ja b-boy. Kohal oli tantsijad erinevatest stuudiotest üle Eesti ning võistlejaid hindas silmapaistva kogemusega Eesti tänavatantsijatest koosnev žürii.

Žüriiliige Joel Juht jäi esimese karikaetapiga rahule ning peab oluliseks tänavatantsuvõistluste populaarsuse ja kvaliteedi tõstmist Eestis. "Selliseid võistlused on vaja, et tänavatants muutuks teiste spordialadega võrdväärseks ja Eestis tõuseks selle valdkonna osatähtsus. Eesmärk on luua selge ja aus süsteem ning selgitada välja parimad tantsijad," kinnitas Joel Juht.

Ta lisas, et võistlus möödus väga meeleolukalt ning tantsulahinguid oli põnev jälgida. "Need karikaaetapid annavad võimaluse taastada pidev võistluste toimumine, mis vahepeal on jäänud tahaplaanile. Mõned tantsijad pole saanud pikalt võistelda ning vajavad kohta, kus ennast proovile panna ja eesmärki, mille nimel treenida," selgitas ta.

Juba jaanuaris toimub Eestis järgmine karikaetapp, kus osalejaid hindab rahvusvaheline žürii ja kohale oodatakse veel rohkem tantsijaid.

Võitjad:

Locking 1 vs 1 - Mirell Kahru

Popping 1 vs 1 - Rene Koitjärv (Renks)

House 1 vs 1 - Margaret Targo

Hip-Hop Junior 1 vs 1 - Georg Mattias Pedjasaar (GG)

Hip-Hop 1 vs 1 - Kristian Levit (Refix)

Bboy 1 vs 1 - Ignat Lahno (Bboy Igla)

Bgirl 1 vs 1 - Melani Väits (Bgirl Melani)