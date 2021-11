Fillon Maillet ERR-ile: tahaks lõpuks jõuda MK-sarja üldvõiduni

Prantsusmaa laskesuusatamise koondise eeldatavaks liidriks on algaval hooajal 29-aastane Quentin Fillon Maillet. Intervjuus ERR-ile tõdeb prantslane, et sel hooajal sooviks ta lõpuks sekkuda ka tiitlikonkurentsi ja võita oma esimese medali olümpiamängudelt.

Viimasel kolmel hooajal on Fillon Maillet lõpetanud MK-sarja üldkokkuvõttes kolmandana. Küll aga pole prantslasel veel individuaalset tiitlivõistluste tiitlit, rääkimata olümpiamedalist. Oma senisest karjäärist on Fillon Maillet'l ette näidata kuus MK-etapivõitu, millest kolm tulid eelmisel hooajal.

Quentin, kuidas on läinud su hooajaks ettevalmistus?

Ettevalmistus on olnud hea, aga me ei tea enne esimest MK-starti iial, kas ettevalmistus oli hea või mitte ja kas ma püüan esimest kohta või mitte. Olen õnnelik oma suusavormi üle, laskmine on hea.

Oled sa teinud enda ettevalmistuses mingeid muudatusi?

Igal hooaja ettevalmistusel üritan olla varasemast parem. Kui ma jätkan samal tasemel, ei saa ma iial olla parem. Püüan iga hooaja alguses leida mingeid lahendusi, et oma relval pisut seadistusi muuta, samuti tegelen tehnikaga ja vaimse poolega. Ma ei tee kunagi väga suuri muudatusi, aga väikseid küll ja püüan võtta minevikust kaasa selle, mis on olnud hea.

Sa oled juba mõned aastad olnud maailma teravaimas tipus ent pole jõudnud kõige suuremasse mängu. Seal ees on alati olnud kas Martin Fourcade, Johannes Thingnes Bö või nüüd Sturla Holm Lägreid. Mida sa pead tegema, et viimaks võita näiteks MK-sarja üldtiitel?

Eelmisel hooajal ei kaotanud ma sõite suusakiirusega, tavaliselt kaotasin ma laskmisega. Ma pean laskma paremini, et jõuda rohkemate esikohtadeni. Samuti on see vajalik, kui ma tahan jõuda MK-sarja kristallgloobuseni.

Sel hooajal jõuab MK-sari esimest korda Otepääle. On see oluline, et MK-sari jõuab uutesse kohtadesse?

Jah, ma olen väga õnnelik, et meil on sarjas uus paik. Nagu te teate, käime me igal hooajal tavaliselt samades kohtades. Mõnikord on hea avastada ka uusi paiku, radu ja staadione. Mulle meeldib väga reisida ja minu jaoks on see super, et saan uude kohta minna. See teeb mu õnnelikuks.

Hooaja esimese stardini on kaheksa päeva. Mida sa hooajalt ootad?

Esimene eesmärk on kindlasti olümpiakuld Pekingist. See on mu väga suur eesmärk, sest ma olen viimasel kahel aastal võitnud küll tiitlivõistlustelt individuaalseid medaleid, aga mitte kulda. Ma tõesti väga tahan lõpuks jõuda esikohani. Teiseks tahan ma väga proovida heidelda kristallgloobuse eest MK-sarjas. Nii mõnel distantsil eraldi kui ka üldkokkuvõttes, aga mõtleme selle peale pärast olümpiamänge, sest esimene eesmärk on ikka olümpia ja pärast MK-sari.