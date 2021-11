Suvel randme murdnud Jacquelin: see on mu karjääri suurim väljakutse

Eelmisel hooajal teenis Jacquelin lisaks jälitussõidu MM-tiitlile ka veel neli MK-poodumikohta. Ent sekka tuli ka võistlusi, kus prantslane suutis ühes lasketiirus mööda lasta kõik märgid.

Sel suvel sattus Jacquelin koondiselaagris rattaõnnetusse, kus murdis randme, kuid vigastusest hoolimata loodab ta ERR-ile antud intervjuus enda sõnul tänavu särada nii MK-etappidel kui olümpiamängudel.

Nagu eelmine hooaeg, on ka sinu ettevalmistus kulgenud vigastuse tõttu üles-alla. Kuidas sul läinud on?

Eelmine hooaeg oli mu jaoks väga raske. Tahtsin sel aastal enda ettevalmistuses asju muuta, kuid kahjuks murdsin augustis oma randme. See on minu jaoks olnud uus väljakutse. Juba pärast hooaega oli see uus väljakutse, sest ma tahtsin sel hooajal olla palju enesekindlam, olla võistlustel ainult mina ise, kuid nüüd on muidugi see palju suurem. Ma arvan, et see on praegu mu karjääri suurim väljakutse. Ma olen püüdnud pärast vigastust olla positiivne, nii et näeme, mis edasi juhtub.

Mis seal siis päriselt juhtus? See oli rattaõnnetus.

Me olime treeninglaagris Norras ja tegime rattatrenni. Kukkusin kitsal teel vastu seina ja murdsin oma randme. Mul oli randmes suur plaat üheksa kruviga. Muidugi oli mul sel hetkel raske mõelda hooajast ja olümpiamängudest, kui ma nägin, et mu ranne on liigesest väljas. Olen üritanud praegu elada päev korraga ja olla lihtsalt pühendunud oma treeningutele. Olen mõelnud, kuidas ma saan areneda. Ma ei taha tulla uude hooaega sellel tasemel, kus ma olen olnud varem, vaid paremana. Püüan seda sel hooajal näidata.

Kui pikk su paus oli ja kui palju see su ettevalmistust mõjutas?

Paus ei olnudki lõpuks nii pikk, sest ma ei teinud küll neli päeva mitte midagi, ent üritasin kohe jooksutrennidega tagasi tulla. See ei olnud eriti meeldiv, sest ma sain valu tõttu joosta ainult 30 minutit korraga. Pärast üht kuud hakkasin uuesti rullsuuskadega suusatama, alustasin ühe käega ning kahekuulise pausi järel sain juba kahe käega tõukama hakata. Kuu aega tagasi arvasin, et ma olen võrreldes teiste sportlastega kaotanud ettevalmistuses umbes kolm nädalat.

Sa oled olnud viimastel aastatel maailma teravaimas tipus, sul on kaks maailmameistritiitlit. Mida sa sellelt hooajalt loodad?

Ma tahan olla sel aastal üks MK-sarja üldvõidu kandidaat. Ma püüan olla stabiilsem lasketiirus, aga ka enda elus tervikuna. See on suur väljakutse, sest ma üritan küll olla kogu aeg mina ise, aga ikkagi saada paremaks. Ma arvan, et asjad liiguvad heas suunas. Olen väga keskendunud olümpiamängude osas, aga mitte ainult. Tahan sel hooajal olla heas vormis igal hetkel, aga eks näeme; ka seda, mis mu randmega toimub.