"Spordipühapäevas" tehti ülevaade Eesti ringrajasõitjate hooajast

Ringrajasõitjate hulka loetakse vormelitel ja kereautodel võistlevaid võidusõitjaid. Suuresti areneb ringrajasõitjate järelkasv läbi kardisarjade. Kui ringrajasõitjate tegevust koordineerib Eesti Autospordi Liit, siis kardisõitjate oma Eesti Kardiliit.

Ringrajasõidu rahvusvahelisel tasemel on Eestil olemas selged tipud.

Jüri Vips teeb kaasa vormel-1 sarjast astme võrra madalamas F2-sarjas, kus ta praegu hoiab üldtabelis kuuendat kohta. Järgmine etapp toimub detsembri alguses Saudi-Araabias.

Meie teine vormelitalent 17-aastane Paul Aron tegi sel aastal kaasa Formula Regional Euroopa meistrisarjas. Formula Regional asetseb tasemelt F4 ja F3 sarja vahel. Selles sarjas oli Aron hooaja kokkuvõttes kolmas.

Martin Rump võistleb Aasias kereautode sarjades Audi meeskonnas. Nädala eest saavutas ta koos paarimehe, austraallase Daniel Bilskiga, võidu Tai kereautode sarja etapil. Tänavu osales Rump Euroopas võisteldes ka Spa Francorchamps' ringrajal toimunud 24-tunni sõidul.

Sarnaselt Rumpiga sõidab kereautode sarjades 25-aastane Tristan Viidas. Viidase väljund on praegu Nürnburgringil toimuv kestvussõidu sari.

Need neli meest – Vips, Aron, Rump ja Viidas – on spordisõpradele suhteliselt hästi teada.

Eesti Autospordi Liidu ringraja komitee esimees Raimo Kulli toob aga rahvusvahelises plaanis tegijatest rääkides välja veel paar nime: "Itaalias on meil praegu näiteks Ruben Volt ja Mattias Vahtel, kes on sellel hooajal kogu sarja kaasa sõitnud ja väga häid tulemusi teinud. Natuke on sellest küll ka uudistes juttu olnud, aga neil tasuks kindlasti silma peal hoida, sest Ruben Volt on hetkel väga potentsiaalikas võidusõitja."

Noorte innustamise ja inspireerimise osas on oluline, et meie paremad võidusõitjad satuksid aeg-ajalt võistlema ka Eestisse. Jüri Vipsi praegust elu-olu arvestades on seda aga väga raske loota.

Siiski jõudis üks nimekas eestlane sel aastal ka kodumaa sarja võistlema.

"Sellel aastal sõitis Ralf Aron Porsche Cupi võistlusel, mille ta ka võitis," ütles Kulli.

23-aastane Ralf Aron võistles viis-kuus aastat tagasi F3 ja F4 vormelisarjades. Tippsõitjaks Aronil saada ei õnnestunud. Täna on ta aga vaatamata oma noorele eale Prema Powerteam vormelimeeskonnas olulises rollis, täites kolmandat aastat mänedžeri ülesandeid.

Prema Powerteam on suur ja lööb kaasa mitmetes sarjades, sealhulgas F4-s, Formula Regionalis, F3-s ja F2-s. Aron vastutab Formula Regionali eest ning hooaja käigus kuulub meeskonda kolm sõitjat.

Viimastel päevadel ongi Ralf Aron Prema Regional Team'iga hoogsalt testinud. Tööd tehakse juba meeskonna järgmise aasta sõitjatega. Otsitakse kandidaate ja katsetatakse erinevaid lahendusi võistlusautoga.

Lõppenud hooajal sai Ralf Aron väga otseselt toeks olla oma vennale Paul Aronile. Nagu eelnevalt mainitud, siis lõpetas Prema meeskonna koosseisus võistelnud Paul Aron Formula Regional sarja kolmanda kohaga.

"Ma arvan, et lõppkokkuvõttes oli sel hooajal rohkem tõusu. Muidugi aasta eesmärk oli Pauliga tiitel võita. See oli nii Pauli eesmärk kui ka meie kui tiimi, kuna ta oli üks nii-öelda minu sõitjatest. Minu eesmärk oli veel ka tiimi tiitel võita, kuid need mõlemad ei läinud täide. Me alustasime hooaega tugevalt, kuid siis üks hetk oli meil väga raske. Eelmiste aastate andmed olid meid mingi hetk viinud natuke valele teele. Aga mis oli väga tähtis meile kui tiimile oli see, et me suutsime aasta keskel asjad ümber pöörata ning nüüd aasta lõpus oleme me, kui mitte just kõige tugevam, siis üks tugevamaid tiime. Paulil täpselt samamoodi: hooaja alguses oli ta väga-väga tubli ja isegi kui meil autoga vahepeal raskusi oli, siis ta suutis päris palju punkte tuua, mis hiljem olid väga kasulikud võrreldes teiste tiimikaaslastega. Hooaja keskel, kui oli natuke raskem, siis tihti on sõitjatel väga raske, kui asjad hakkavad halvasti minema. Paul aga suutis asjad ümber pöörata ja Mugellos kaksikvõidu tuua, mis oli ülimalt positiivne," räägib oma venna hooaja kohta Ralf Aron.

17-aastase Paul Aroni järgmise aasta plaanid veel selged pole. Tuleb teha valik, kas jätkata Formula Regionalis või siirduda võimsamasse F3-sarja. Aron osales sel nädalal Valencias toimunud Prema Powerteam'i F3 auto testidel ja sai oma praegusest valmisolekust tagasisidet. Tulevikku puudutav otsus on vaja novembri jooksul ära teha.

"Kui vaadata neid poolt ja vastu argumente, siis kindlasti üks poolt argument Regionalis'ile on see, et Paul oleks järgmine aasta favoriit ja eesmärk on võita. Vastuargument sellele on jälle see, et juba see aasta tegi ta tegelikult väga tubli töö. Ja eks F3 minekuga on tähtis see, et saaks hea koha heas tiimis ja heas autos. Kui oled vales autos ja vales tiimis, siis on raske midagi teha ja saavutada selles spordis. Ükskõik, kui hea sa oled. Teine asi on see, et kas Paul selleks valmis on," sõnab Ralf Aron.

Järelkasvu ehk kardisarjades osalejaid vaadates on Eestis seis päris hea.

Tänavu toimus Eesti meistrivõistlustel kuus etappi. Kardispordiga seonduvat koordineerib Eesti Kardiliit, kuid suuresti tuleb just sealt meie ringrajasõitjate uus põlvkond.

Kõrgest klassist rahvusvahelise tulemuse sõitis meie kardisportlastest hiljuti välja 15-aastane Markus Kajak. Eelmisel nädalavahetusel Hispaanias toimunud kardispordi maailmameistrivõistlustel saavutas Kajak OK-klassis üheksanda koha.

Nii hea tulemuseni pole eestlased sellel võistlusel pärast Marko Asmerit jõudnud. Samas 2018. aastal tuli Paul Aron samas klassis Euroopa meistriks

Täiskasvanute tasemel on koroonapandeemia jätnud ringrajasõidu Eesti meistrivõistlustele väga tõsise jälje. 2020. aastal meistrivõistlusi sisuliselt pidada ei saanudki. Tänavu on seis parem, kuid heast olukorrast ollakse veel kaugel.

Näib, et kardisõitjate arenguks on Eesti keskkond praegu korralik ja konkurentsivõimeline. Sealt edasi tuleb aga paratamatult otsida võimalusi välismaal.