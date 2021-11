Newcastle United palkas uue peatreeneri

43-aastane Howe sõlmis Newcastle Unitediga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu, mis kestab kuni 2024. aasta suveni, teatas Newcastle klubi kodulehel.

"Mul on suur au asuda tööle Newcastle Unitedi peatreenerina. See on suurepärane võimalus, kuid suur tööd on ees. Tahaksin tänada klubi omanikke, et nad usaldasid mulle sellise võimaluse," ütles Howe klubi kodulehe vahendusel.

Howe oli alates 2012. aastast kuni 2020. aasta suveni Bournemouthi jalgpalliklubi peatreeneri. Howe'i käe all tõusis Bournemouth Inglismaa kolmandast liigast kõrgliigasse. Bournemouth suutis Premier League'is püsida viis aastat enne kui 2020. aastal langeti tugevuselt teise liigasse ehk Championshipi.

Newcastle United vallandas oktoobri keskel peatreeneri ametist Steve Bruce'i. Sel hooajal on Newcastle 11-st kohtumisest viigistanud viis ja kaotanud kuus. Võiduarvet pole seni veel suudetud avada ning liigatabelis hoiab Newcastle viie punktiga eelviimast kohta.