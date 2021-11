Itaaliaga EM-i võitnud poolkaitsja sõlmis koduklubiga uue lepingu

24-aastane Nicolo Barella sõlmis Interiga uue lepingu, mis kestab kuni 2026. aastani. Barella on Interi üks võtmemängijatest, sel hooajal on poolkaitsja mänginud kokku 15-s kohtumises ning on löönud ühe värava ja andnud kuus resultatiivset söötu.

Barella teenib uue lepinguga esialgu 4,5 miljonit eurot aastas, ent järgnevate aastatega võib itaallase teenistus tõusta kuni 6 miljoni euroni.

Interi jaoks oli oluline sõlmida Barellaga uus leping, kuna Itaalia ja Inglismaa meedia kohaselt soovis Tottenhami uus peatreener, Antonio Conte, Barella Inglismaa tippklubi ridadesse meelitada.

| BARELLA



Listen up, folks! Nicolo Barella has a message for you



"Hi everyone. I'm delighted to have extended my contract with this club. All the best and Forza Inter!"#Barella2026 #IMInter pic.twitter.com/ARnRmpSO9e