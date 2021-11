Tiimi kiitnud Henn: me ei taha nendes mängudes kümnekesi kaitses istuda

"Kui vaadata, kuidas väravad lõime ja kui palju tekitasime võimalusi, on esmane tunne pigem pettumus," rääkis Flora peatreener Jürgen Henn mängujärgsel pressikonverentsil.

Positiivse poole pealt tõi Henn taaskord esile Flora mängijate sisu. "Saame alati loota, et see meeskond tuleb hingestatult väljakule. On hea vaadata ründavat jalgpalli," sõnas ta.

Neljapäevases mängus kordus kahe nädala tagune stsenaarium, kui Flora jäi poolajaks 0:2 kaotusseisu ning lõi seejärel väljakule naastes palju võimalusi ja samuti kaks väravat. "Pidime teisel poolajal iga jõuraasu välja panema, sellises seisus suudab meie meeskond end väga hästi mobiliseerida ja leidsime ka seekord energia üles," tõdes Henn.

"Väljaku kõrvalt vaadates ei tundunud, et esimene poolaeg oleks väga kehv olnud. Vastane lõi küll kaks väravat, aga nad ei loonud peale nende väga häid võimalusi. Ka meil olid omad võimalused. Ma ei ütleks, et esimene poolaeg oleks totaalselt jama olnud," sõnas Flora juhendaja.

"Me ei tunne nendes mängudes, et tahaksime kümnekesi kaitses istuda: pigem tahame tõsta mängijate võimekust sellel tasemel üks-ühele mängida, mis toob muidugi kaasa eksimusi, aga näeme, et sellega saame oma mängutaset tõsta."