Atletico kaotas punkte, Simeonele näidati punast kaarti

Atletico asus võõrsil juba 12. minutil Antoine Griezmanni väravast juhtima, kuid 37. minutil viigistas Enis Bardhi penaltist seisu. Uuesti pääses Atletico ette 76. minutil Matheus Cunha väravast, aga 90. minutil teenis Levante taas penalti, mille Bardhi ka realiseeris.

Seejuures näitas mängu peakohtunik Atletico peatreenerile Diego Simeonele mängu lõpus kohtunikega vaidlemise eest esmalt kollast kaarti, kuid kuna ka see argentiinlast ei rahustanud, teenis juhendaja punase kaardi.

Üheksandal üleminutil teenis ebasportliku käitumise eest teise kollase kaardi ka Levante mängumees Rober Pier.

Liigatabelis on vaid ühe punkti juurde teeninud Atletico nüüd 19 punktiga kuues, sama palju punkte on ka neist ühe mängu rohkem pidanud Rayo Vallecanol, kes on viies ja Osasunal, kes on seitsmes. Levante jätkab kuue punktiga eelviimasel kohal.

Tabeli lõpuosas paiknevad Granada ja Getafe mängisid 1:1 viiki.