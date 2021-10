Viimsi JK poolkaitsja viibib Itaalia kõrgliigaklubi juures testimisel

Esmaspäeval avalikustati, et Tallinna Kalevi noor mängumees Alexander Kapitan Bergman viibib testimisel Itaalia Serie A klubis Verona Hellas. Teisipäeva hilisõhtul avaldas Soccernet, et Viimsi JK poolkaitsja Oscar Ollik viibib samuti Itaalia klubi juures testimisel.

"Tiimikaaslased ja kogu atmosfäär on siin väga head. Treeningud on intensiivsed ja tempokad, sats hoiab ühte ja konkurents on tugev," kommenteeris Ollik Viimsi JK Facebooki lehele.

Verona Hellase U-19 meeskonda kuulub väravavaht Kaur Kivila ning klubi juures on testimas ka Alexander Kapitan Bergman. Klubis on muuhulgas mänginud ka nüüdseks Milano Interisse jõudnud Oliver Jürgens.

17-aastane Ollik on kahel korral esindanud Eesti U-17 koondist ning samuti kahel korral ka U-16 koondist.

