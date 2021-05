Oliver Jürgens tõusis Itaalias noorteliiga parimaks väravakütiks

Nädala eest jättis Jürgens U-18 meeskonna kohtumise vahele kaalukal põhjusel, sest ta oli kutsutud aasta vanemate mängijate koosseisu, kus ta ka Primaveras teistkordselt vahetusest platsile pääses. Nüüd oli ründaja aga jälle tagasi oma eakaaslaste juures ning vedas meeskonna kindla võiduni, kirjutab Soccernet.ee.

Interi U-18 koosseis juhib liigatabelit, hooaja lõpuni on jäänud veel kolm vooru. Lähimat jälitajat Romat edestatakse siiski vaid kahe punktiga. Jürgensi arvel on senise 17 mänguga 11 väravat ning praegu on ta liiga suurim väravakütt, edestades ühe tabamusega Roma ründajat Claudio Cassanot.