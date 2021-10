Chiellini: mul on Fiorentina toetajate pärast häbi

Itaalia jalgpalli kõrgliigas puhkes rassismiskandaal, sest Fiorentina poolehoidjad ründasid räigete solvangutega Napoli mängijaid. Itaalia jalgpallikoondise ja Torino Juventuse kogenud keskkaitsja Giorgio Chiellini ütles, et tal on kaasmaalaste pärast häbi.

Senegalist pärit kaitsja Kalidou Koulibaly ja Nigeeriast pärit ründaja Victor Osimhen teatasid sotsiaalmeedias, et langesid pärast pühapäeval saadud 2:1 võitu Fiorentina toetajate rassistlike solvangute ohvriks.

"Me vajame kohe konkreetseid seadusi ja reegleid," lausus 37-aastane Chiellini.

"Mul on Toscanast pärit inimesena häbi. Minu jaoks ei ole Itaalia rassistlik maa, aga me peame kohe midagi ette võtma, sest muidu jätame endast väga halva mulje."

Koulibaly teatas, et rassistlikud fännid peaksid saama eluaegse staadionikeelu ning Osimhen lisas, et fännid peaksid mõistma, kui vastik see on, kui inimest vihatakse ainult tema nahanärvi tõttu.

Itaalia jalgpalliliit on alustanud juhtunu osas uurimist.