Klopp: Salahi väravat mäletatakse 50 aastat

"Selliseid väravaid löövad ainult maailma parimad mängijad. See oli esimesest puudutusest kuni olukorra lõpetamiseni ilmeline. Täiesti erakordne," ütles Klopp.

"Kuna see klubi ei unusta kunagi midagi, siis räägivad inimesed sellest väravast veel ka 50 ja 60 aasta pärast," lisas ta.

Klopi arvates väärib Salah suuremat tunnustust. "Kui Lionel Messi või Cristiano Ronaldo sellise värava löövad, siis kõik ütlevad, et see on hea, aga Salah on ka üks maailma parimaid mängijaid ja peaks saama vastava tunnustuse."