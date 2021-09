Antonio Conte: Chelsea ei oska Lukakut õigesti kasutada

Itaalia tippklubi Interi peatreenerina aitas Antonio Conte möödunud hooajal peatada Torino Juventuse dominantse seeria ning pärast üheksat hooaega sai Itaalia jalgpalli kõrgliiga uue meistri, kui liigatiitli pälvis Inter.

Suurt rolli Interi tiitlivõidus mängis ka Belgia koondise ründaja Romelu Lukaku, kes suvel siirdus Londoni Chelsea'i ridadesse.

Pärast Londoni Chelsea 0:1 kaotust kolmapäevases Meistrite liiga kohtumises Juventuse vastu kommenteeris Conte, et Chelsea ei ole suutnud välja nuputada, kuidas kõige paremini Lukaku mängijaomadusi ära kasutada, vahendab Sky Sport Italia.

"Ma arvan, et Lukaku saab kõvasti paremini mängida. Eelmine hooaeg Chelsea'il ei olnud temasugust ründajat, ent kui sul on selline ründaja nagu Lukaku, siis sa pead oskama teda ka kasutada. Praegu mulle ei tundu, et Chelsea on suutnud välja mõelda, kuidas seda teha," rääkis Conte.

"Treener on hea siis kui ta suudab mängijaid arendada. Interis arenes Lukaku meeletult. Ta peaks rohkem alustama rünnakuid keskväljalt. Ta on äärmiselt kiire ja oskab rünnakut algatada. Muidugi on Lukaku karistusalasse viimine tähtis, aga ta on väga spetsiifiline mängija ja suudab teha rohkemat, kui seni Chelsea'is näinud oleme," lisas Conte.

Sel hooajal on Romelu Lukaku Chelsea'i eest mänginud kokku kaheksas kohtumises ja löönud neli väravat. Chelsea järgmine kohtumine on laupäeval, 2. oktoobril, kui Inglismaa kõrgliiga kohtumises minnakse vastamisi Southamptoniga.