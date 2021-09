Avapoolaja väravad tõid vormi leidnud Arsenalile derbimängus võidu

Arsenal lõi kõik oma väravad avapoolajal, kui esmalt realiseeris Emile Smith Rowe 12. minutil Bukayo Saka tsenderduse, Pierre-Emerick Aubameyang suurendas 27. minutil kodumeeskonna edu ning seitse minutit hiljem tõi Saka ise tabloole juba 3:0.

Avapoolajal kehv olnud Tottenham naasis pausilt uue hingamisega, kuid Arsenali väravasuul seisnud Aaron Ramsdale tegi häid tõrjeid ning Spursi kapten Harry Kane raiskas ka ühe kindla võimaluse. Tottenhamil õnnestus auvärav lüüa 79. minutil, kui täpne oli Son Heung-min.

Hooaega kolme kaotusega alustanud Arsenal on nüüd võitnud kolm matši järjest, millega on tabelis tõustud kümnendale kohale. Tottenhami vormikõver on aga täpselt vastupidine: kolmele võidule on järgnenud kolm kaotust ning see asetab nad nüüd Arsenali selja taha 11. positsioonile.

Teises pühapäevases mängus oli Wolverhampton võõrsil 1:0 üle Southamptonist, ainsa värava lõi Raul Jimenez 61. minutil.