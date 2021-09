Müncheni Bayern ja Madridi Real on huvitatud Chelsea'i kaitsja teenetest

Rüdigeri palkamisest on huvitatud Müncheni Bayern ja Madridi Real. Londoni Chelsea on küll proovinud Rüdigeriga lepingut pikendada, ent pakutud tingimused ja palk ei ole senimaani sakslast suutnud veenda.

Müncheni Bayerni huvi on tingitud asjaolust, et nende keskkaitsja Niklas Süle leping saab sarnaselt Rüdigerile läbi 2022. aasta suvel ning Saksamaa tippklubi otsib alternatiivi juhul, kui Süle otsustab, et ei soovi Bayerniga lepingut pikendada.

Madridi Real kaotas sel suvel Sergio Ramose ja Raphael Varane'i ning kuigi meeskonda toodi endine Müncheni Bayerni kaitsja David Alaba, on lisaks temale Madridi Realil hetkel keskkaitsja kohale võtta kogenud mängijatest ainult Nacho ja Eder Militao.