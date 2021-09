Amsterdami Ajax purustas vastase 9:0

Kolmapäeval Meistrite liiga avavoorus valitseva Portugali meistri Lissaboni Sportingu 5:1 alistanud Ajax jätkas väravatelaviini ka koduses Eredivisie'is. Laupäeval alistati SC Cambuur tulemusega 9:0.

Ajaxi eest tegi skoori koguni kaheksa erinevat mängijat, ainsana sai kaks väravat kirja David Neres. Lisaks Neresile lõid Ajaxi eest värava veel Dušan Tadic, Noussair Mazraoui, Jurrien Timber, Sebastian Haller, Steven Berghuis, Mohamed Daramy ja Danilo.

Võiduga tõusis Ajax ka Eredivisie liidriks. Viiest kohtumisest on Ajax võitnud neli ja viigistanud ühe, seejuures väravate vahe on Ajaxil 22:1.

Ühe kohtumise vähem mänginud Eindhoveni PSV-l on võimalik tõusta pühapäeval uuesti Eredivisie liidriks, kui võõrustatakse kodustaadionil Feyenoordi. PSV on kõik neli seni peetud kohtumist võitnud ja on ühe punkti kaugusel Ajaxist.

Tulemused:

Amsterdami Ajax - SC Cambuur 9:0

FC Utrecht - RKC Waalwijk 2:2

Willem II - FC Groningen 2:1

sc Heerenveen - Fortuna Sittard 1:0