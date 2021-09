Man City kaitsja isa suri veidi pärast mängija väravat

Hollandi koondislane Ake viis City kolmapäeval Meistrite liiga kohtumises Leipzigi vastu 16. minutil juhtima, mäng lõppes Inglismaa klubi 6:3 võiduga.

"Viimased nädalad on olnud minu elu kõige keerulisemad. Mu isa on olnud ravimatult haige. Olen õnnelik, et mu kihlatu, perekond ja sõbrad on mind toetanud," kirjutas Ake Instagramis.

"Eile [kolmapäeval] lõin Meistrite liigas pärast keerulist perioodi oma esimese värava ja vaid mõned minutid hiljem suri mu isa. Võib-olla pidigi nii minema: minu mängude vaatamine tegi ta alati uhkeks ja rõõmsaks," lisas hollandlane.

26-aastane Ake sündis Haagis ning liitus Cityga eelmisel suvel. Koondist on ta esindanud 22 korral ja Hollandi kasuks löönud kaks väravat, sealjuures ühe tunamullu sügisel EM-valikmängus Eesti võrku.