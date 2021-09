Henn: leiame positiivseid asju, aga värava tõttu on mängul mõru maik juures

Kohtumise ainsa värava lõi 54. minutil Darko Lemajic. "Selle värava tõttu on mängul mõru maik juures, aga samas leiame positiivseid asju, mida kaasa võtta. See viis kuidas värava lasime, teeb haiget," tõdes pressikonverentsil Flora peatreener Jürgen Henn.

"Positiivne on see, et suutsime terve kohtumise mängus sees olla, vastasele hakkas momente alles siis tekkima, kui ise olime sunnitud riske võtma. Kindlasti ei olnud vastastel meie vastu kerge," lisas Henn.

"Lasime enda kohta liiga lihtsa värava lüüa. Kui tahame selles faasis punkte võtta, peame suutma neid asju vältida, olema nendes olukordades kliinilisemad. Kui seda suudame, siis ka meie mäng paraneb," kinnitas Flora juhendaja.

"Tase on väga hea, selline, kuhupoole pürgime ja oleme jõudmas," iseloomustas Flora kaitsja Märten Kuusk põhiturniiri esimest vastast. "Ega see midagi väga teistsugust ei olnud kui Legia või Omonia vastu, võib-olla grammi võrra tehakse mingid detailid kiiremini ja parema õnnestumisprotsendiga."

Flora pidi juba 18. minutil tegema sunnitud vahetuse, kui viga saanud Markkus Seppiku asemel tuli mängu Ken Kallaste. "Pidime kiiresti hakkama mängijaid jagama. Koosolekul olime need olukorrad läbi käinud, lihtsalt väljakul ei pruugi olukord kogu aeg samasugune olla. Pidi pidevalt juhendama ja jälgima, kuhu vastasmängijad liiguvad. Sellisel tasemel peab üks-ühe vastu tugev olema," selgitas Kuusk vahetusele järgnenud perioodi.