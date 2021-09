Meistriliiga naiskondi karikasarja 1/8-finaalis kokku ei loositud

Loosimiskausis oli kaheksa naiskonda, kes hakkavad heitlema edasipääsu eest järgmisesse ringi. Möödunud hooaja meistriliiga esinelik, Tallinna FC Flora, JK Tallinna Kalev, Saku Sporting ja Pärnu JK Vaprus alustavad vastavalt juhendile karikamänge veerandfinaalidest.

Meistriliiga naiskonnad loosi tahtel kokku ei sattunud ning lähevad vastamisi aste madalamal mängivate võistkondadega. Meistriliigast on võistlustules Põlva Lootos, Tartu Tammeka ning Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond, kes kohtuvad vastavalt FC Flora II, Saku Sporting II ja Tabasalu naiskondadega. Ainsa rahvaliiga naiskonnana on konkurentsis Viimsi MRJK, kelle vastaseks on esiliiga klubi Jõhvi Phoenix.

Naiste karikavõistluste 1/8-finaalid:

Jõhvi FC Phoenix (EL) – Viimsi MRJK naised (RL)

Põlva FC Lootos (ML) – Tallinna FC Flora II (EL)

Saku Sporting II (EL) – Tartu JK Tammeka (ML)

JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜN (ML) – JK Tabasalu (EL)

Mängude täpsed toimumisajad teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.