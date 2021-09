Roma võitis, Mourinho tähistas verstaposti

Treenerikarjääri tuhandet kohtumist juhendanud Jose Mourinho koduklubi AS Roma võitis 2:1 Sassuolot. Roma läks kohtumist 37. minutil juhtima, kui jala sai valgeks Itaalia koondislane Bryan Cristante. Sassuolo ja Serbia koondise poolkaitsja Filip Duricic viigitas kohtumise 57. minutil, ent teise poolaja lisaminutitel napsas Romale võidu Stephan El Shaarway.

Võit viis Roma Serie A liidriks ja nad jätkavad täiseduga, olles võitnud kõik kolm seni peetud kohtumist. Samuti on hooaega perfektselt alustanud Milan ja Napoli, kellel on samuti 9 punkti. Milan alistas pühapäeval peetud kohtumises Lazio 2:0, Napoli võitis laupäeval Juventust skooriga 2:1.

"Ma valetasin kõigile! Mitu päeva ma rääkisin oma meeskonnale, et see tuhandes mäng ei ole minu jaoks oluline, aga siiski ma tundsin meeletut kaotusehirmu! Õnneks me võitsime ja ma jooksin ringi nagu laps. Tundsin end 12-aastasena, mitte 58-aastasena!", vahendas Mourinho mängujärgseid emotsioone jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano.

