Anier: kahju, et ei tulnud kasvõi viiki

"Ma arvan, et poisid olid tublid. Kõik said oma tööga hakkama. Meil oli võimalusi, aga kahjuks ei suutnud palli väravasse lüüa. Mõni sööt või löök ehk oleks pidanud leidma teise lahenduse, aga olen poiste üle uhke," tõdes Anier.

"Saame kohtumisest võtta küll midagi positiivset. Põhja-Iirimaa lõi imevärava, aga kahju, et ei tulnud kasvõi viiki," märkis Anier.

Küsimuse peale, kuidas valmistub koondis Walesi vastu märkis Anier, et järgneva paari päeva jooksul tehakse kõik, et valmis olla. "Sööme, magame, taastume. Meil on koondises väga hea tiim, kes meid sellega aitab. Teeme endast kõik, et olla Walesi jaoks valmis," lisas Anier.