"Kaitsesime täna paremini kui kolm päeva tagasi Belgia vastu, aga paraku Põhja-Iirimaal piisas ainult ühest väga heast väravast," tunnistas Häberli. "Kõik riietusruumis arvasid, et väärisime paremat tulemust, aga selline on jalgpall," lisas ta.

"Raske on öelda, miks me ära ei löönud. Minu arvates näitas tänane mäng, et liigume õiges suunas. Põhja-Iirimaa on hea meeskond, aga mulle tundus, et täna mängisime paremini," tõdes Häberli.

Küsimuse peale, milliste tunnetega minnakse kolmapäevasele MM-valiksarja kohtumisele Walesi vastu märkis Häberli, et Eesti koondis peab olema enesekindel. "Täna oli tähtis, et meeskond demonstreeriks mingisugust reaktsiooni pärast Belgia mängu. Arvan, et seda ka tegime. Peame olema enesekindlad Walesi vastu," rääkis Häberli.